188 anos da PMCE é celebrado com programação festiva até o dia 26

Na próxima quarta-feira, 24 de maio, a Polícia Militar do Ceará completa 188 anos de prestação de serviços à população do Ceará. E para comemorar a data, uma programação extensa, que se iniciou nesta quarta-feira, 17, foi preparada pela corporação. As comemorações se encerram no próximo dia 26.

As festividades contam com uma exposição com viaturas, motocicletas e fotos históricas; apresentação da banda de música Major Xavier Torres, que terá a presença especial dos sanfoneiros Waldonys e Dorgival Dantas; corrida rústica e jogo de futebol beneficente.

A cerimônia de Hasteamento do Pavilhão Nacional e uma Missa em Ação de Graças no Quartel do Comando Geral (QCG), respectivamente às 8 e às 9 horas, iniciaram a programação festiva nesta quarta-feira, 17. Às 18h30min, também na unidade da PMCE, foi realizado um Culto de Ação de Graças.

Além da Capital, a Semana de Aniversário dos 188 anos da PMCE terá apresentações em Sobral, na Região Norte; em Juazeiro do Norte e Crato, no Cariri, e em Caucaia e Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. As programações se encerram com sessões solenes na Câmara Municipal de Fortaleza, no dia 25, e na Assembléia Legislativa do Ceará, no dia 26.

Confira a programação

Quinta-feira, 18 de maio

Projeto Vida Segura e Saudável

Fortaleza: Lagoa Jacarey (Cidade dos Funcionários); Praça da 1a Cia/ 20º BPM (Cristo Redentor)

Eusébio: Praça Ivens Dias Branco (Centro)

Crato: Encosta do Seminário (Novo Crato)

Sobral: Praça Francisco Rafael Maia Albuquerque (Dom Expedito)

Exposição de equipamentos, fotos históricas e banda de música da PMCE

Local: Shopping Rio Mar Fortaleza

Horário: 10h

Apresentação CPRaio

Local: Praça Raquel de Queiroz (Fortaleza)

Horário: 16h30

Teatro de Fantoches – Turminha da PMCE

Local: Shopping Iguatemi

Horário: 17h30

Apresentação do Canil

Local: Praça Dr. Manoel Moreira da Rocha (Caucaia)

Horário: 18h

Sexta-feira, 19 de maio

Torneio de Futebol dos Oficiais

Local: Clube dos Oficiais da PMCE

Horário: 7h

Prova Hípica

Local: Cavalaria da PMCE

Horário: 8h

Retreta da Banda de Música dos Colégios da PMCE

Fortaleza: Shopping Riomar Fortaleza

Maracanaú: North Shopping

Sobral: Sobral Shopping

Juazeiro do Norte: Cariri Shopping

Horário: 17h

Domingo, 21 de maio

Corrida Rústica

Local: Saída no Complexo de Policiamento de Choque

Horário: 6h

Copa Raça de Fortes de Jiu-Jitsu

Local: Ginásio da Federação Cearense de Karatê

Horário: 8h

Retreta da Banda de Música da PMCE – Homenagem à Rita de Cássia

Participação especial: Waldonys e Dorgival Dantas

Local: Anfiteatro da Av. Beira Mar

Horário: 17h

Segunda-feira – 22 de maio

Programa Reserva Ativa

Local: Quartel do Comando Geral da PMCE

Horário: 9h

Torneio de Futebol das Praças

Local: Areninha do Quartel do Comando Geral da PMCE

Horário: 13h

Jogo de Futebol Beneficiente – PMCE vs. Amigos da PMCE

Abertura com o cantor Sirano

Local: Arena Romeirão (Juazeiro do Norte)

Horário: 19h

Terça- feira – 23 de maio

Lançamento do Colégio dos Ex-comandantes Gerais da PMCE