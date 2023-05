Governo do Ceará assina termo de cooperação em defesa da população LGBTQIA+

Em ação de combate à discriminação contra a população LGBTs, as secretarias da Cidadania e da Diversidade (Sediv), da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) do Ceará assinaram termo de cooperação para a defesa de pessoas LGBTQIA+ que sofram algum tipo de violência e precisam de acolhimento. Evento foi nesta terça-feira, 16, no Palácio da Abolição.

Jade Romero, vice-governadora do Ceará, afirma que o protocolo busca reforçar, principalmente, os fluxos de acolhimento, dar encaminhamento a este tipo de denúncia e mudar a abordagem policial, que, segundo ela, "precisa ser realizada da forma adequada".

A gestora ressalta que a Sediv do Ceará é a primeira a ser incorporada no Brasil: "Estamos na vanguarda, abrindo espaço para que outros estados também possam valorizar esta política".



Para Mitchelle Meira, secretária da Sediv, a luta contra a LGBTFobia é fundamental para a formação de uma sociedade melhor.



Conforme a secretária, os crimes de LGBTfobia têm como principal motivação o ódio. “A LGBTfobia é crime e precisa ser reconhecida como tal. A defesa não tem cor, não tem gênero, não tem raça, o direito da proteção é de todos, todas e todes”, disse. “Muitos dos crimes sequer terminam de ser investigados porque temos uma homofobia institucional. LGTBfobia institucional”, complementa.

“Estou indo para a Comissão de Direitos Humanos, na Câmara Federal, para fazer parte de uma mesa que a gente vai falar do LGBTcídio, é um crime direcionado para a população LGBT. Precisamos dialogar sobre isto”, complementa.

Segundo Mitchelle, o pacto também colocará à disposição da Sediv um monitoramento — em tempo real — dos crimes de LGBTfobia, a fim de saber se o crime está sendo investigado ou não. "Poderei entrar no meu gabinete e saber se aquele crime está tendo ocorrência, para sentar-me com o secretário e falar: 'preciso que este crime seja investigado'", conta a titular da pasta.



Samuel Elânio, titular da SSPDS, aponta que o pacto objetiva, também, a troca constante de informações entre ambas as pastas. Elânio também prometeu que toda a academia estadual de policiais e militares passarão por uma "reeducação, para que todos os profissionais saibam tratar sobre a causa”.

Manifestação por representatividade

Durante a cerimônia, uma ouvinte se levantou e cantou um trecho da música “Preciso Me Encontrar”, do Cartola, e ainda recitou um poema de autoria dela. Ela foi aplaudida pela plateia e parabenizada pela mesa presente.

Stefany Mendes, de 31 anos, é atriz, cantora e figurinista cearense travesti. Ela faz parte do Coletivo TLGB Polo Trans, no Conjunto Ceará, e também é conselheira estadual do combate à LGBTfobia.

O poema, segundo ela, trata sobre corpos que estão "em plena transição, que fazem parte da revolução, que procuram transgredir e transbordar a partir do seu conhecimento, vivência e experiência".

Stefany afirma que o poema aborda a falta de representatividade da população LGBT dentro dos poderes públicos. “É sobre voar sem ter asas, como, de certa forma, a gente faz”, ressalta.

Veja, na íntegra, o momento:

"TRANSPASSADA(DOS)"

Somos corpos/em plena transição/

Vinhemos aqui fazer parte da revolução/

Resistimos nas rotinas que já não são mais em vão/

Nosso grito,

Nosso brado,

Aqui já foi declarado, nosso bonde tá formado e tá chegando mais irmãos.

- Muitos anos passei calada, sendo alvo criticada/

Enquanto perdem tempo/

Se lamentando/

Se identificando/

Vou tentando/

Seguindo/

Firme e forte me reinventando/

Procurando novos ares para respirar/ se ligue no plano deles, de nos matar!

Prepare-se para combate seja um fiel guerreiro/

Onde sua arma é educar,

Atrito atrito atrito/

Meu corpo sente medo, e o cé-re-bro

Diz não ter perigo

Atrito atrito atrito/

Meu corpo sente medo, e o cé-re-bro

Diz não ter perigo.

Olha o preço que pagamos pra ser/

A mente para/ Num desligamento sem proceder/ Digerir/

eu sempre fui afetada por isso me recolhi/

E voltei, transtornada/

Não tenho nada que me sustente/

A não ser a arte em ser/

Eu não quero sofrer por isso

Mas não dá pra sorrir pra sempre

Lembro do início.

Eu me joguei em um abismo/

Mas não estou falando de quedas, me projetei/

E mesmo sem asas, eu voei."

*Poema por Stefany Mendes*

