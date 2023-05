Chuva alaga ruas e arrasta veículos em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Na manhã deste sábado, 13, o município de Juazeiro do Norte amanheceu sob forte chuva que deixou ruas alagadas e arrastou veículos na cidade. Segundo o calendário de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município registrou uma precipitação de 12 milímetros.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados mostrando pontos de alagamentos em algumas ruas e motociclistas tentando segurar seus veículos para que não fossem carregados pela chuva.

Em nota, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Juazeiro do Norte informou que está com mais de 10 equipes atuando para recuperação de trechos danificados pela chuva. Ainda segundo a nota, “o trabalho ocorre a partir da identificação e isolamento para execução do serviço de acordo com a situação apresentada em cada caso”.

Os pontos históricos alagados pela chuva também passarão por obras por meio de empréstimo na ordem de US$80 milhões (quase R$ 400 milhões). Segundo a pasta, mais de 280 serviços de microdrenagens foram realizadas em ruas da cidade e em mais de 300 passagens de nível.

Veja estragos causados pela chuva em Juazeiro do Norte