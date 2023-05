Governador Elmano lamenta chacina em Camocim: "Estou absolutamente consternado"

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), publicou nas redes sociais uma mensagem de apoio à família das vítimas da chacina em Camocim, que ocorreu na madrugada deste domingo, 14, Dia das Mães.

“Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na Delegacia de Camocim, quando quatro policiais civis perderam a vida após ataque de um colega, segundo registro policial”, afirmou.

“Manifesto a minha solidariedade às famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do Estado. O Governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares", escreveu o governador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O crime

Na ocasião, um policial civil, que estava de folga, se deslocou até o alojamento da delegacia do município onde as vítimas estavam descansando e cometeu o crime. Foram mortos os escrivães Antonio Claudio dos Santos, Antonio Jose Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.



Em nota, a Prefeitura de Camocim declarou luto oficial de três dias e se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário.

“A Prefeitura de Camocim lamenta profundamente o trágico falecimento de 4 agentes da Segurança Pública ocorrido na madrugada deste domingo, em nossa cidade. Vocês, profissionais da segurança, que tanto fazem pelo bem-estar de nossa população, merecem nosso mais profundo respeito, admiração e reverência, não apenas neste momento de luto, mas em todos os dias de nossa jornada. Desejamos aos familiares, amigos e companheiros de trabalho das vítimas toda a força, neste momento de tanta dor”, publicou.

Conforme nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações seguem em curso.

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e seus órgãos vinculados, em especial a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), lamentam profundamente o episódio ocorrido, na madrugada deste domingo (14), dentro da Delegacia Regional da Polícia Civil em Camocim, onde quatro policiais civis - os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira - foram mortos a tiros. O suspeito, também policial civil, foi preso. A ocorrência está em andamento. O local está isolado e passa por perícia”.