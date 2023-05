Treinador de futsal denunciado por assediar ao menos 12 jogadoras morre em presídio no Ceará

Ele havia sido preso em uma operação da Polícia Civil realizada no dia 16 de março na Praia de Iracema. Era acusado dos crimes de estupro e estupro de vulnerável

Um treinador de futsal denunciado por assediar, pelo menos, 12 atletas em Fortaleza morreu depois de passar mal dentro em um presídio no Ceará. A morte do técnico ocorreu no último dia 18 de abril, mas só foi confirmada neste sábado, 13, pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Ele havia sido preso em uma operação da Polícia Civil realizada no dia 16 de março na Praia de Iracema, na Capital, acusado de crimes de estupro e estupro de vulnerável. As vítimas eram garotas com idades entre 13 e 17 anos.

As atletas relatam que ele enviava mensagens com termos obscenos, fazia convites íntimos e indevidos e chegou a enviar uma mensagem em áudio com ameaça de morte a uma delas.



Conforme a SAP, o óbito ocorreu no último dia 18 de abril, quando o detento, com uma hérnia inguinescrotal, reclamou de dores dorsais, tontura e sensação de dormência. Ele foi encaminhado ao consultório médico para análise do quadro.

Enquanto aguardava atendimento, passou a reclamar de dores fortes no local da hérnia e sofreu desmaio.

A equipe médica prestou socorro e percebeu um quadro cianótico com ausência de batimentos cardíacos. Foram realizados 15 ciclos de reanimação cardíaca, sem sucesso.

A Direção da Unidade solicitou o serviço do Instituto Médico Legal (IML) e comunicou o fato a família do preso.