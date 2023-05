Ceará tem madrugada de chuvas isoladas neste sábado, 13 de maio

Para o resto do dia, a previsão é de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e no Cariri

Na madrugada deste sábado, 13, foi registrado uma baixo índice de chuvas no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, poucos locais tiveram precipitação ao longo da madrugada. O município de Milagres registrou a maior chuva, com 69 milímetros (mm) acumulados entre as 7 horas de sexta-feira, 12, e as 7 horas deste sábado.

Em seguida, estão Barbalha, com 60 mm; Santa Quitéria, com 50 mm; Araripe, com 47,6 mm; e São Benedito, com 37 mm. O balanço da Funceme é parcial e foi atualizado às 9h deste sábado.

Chuva no Ceará: cerca de 30 municípios registram precipitação

Conforme o balanço parcial da Funceme, 27 municípios registraram chuvas no Ceará entre as 7 horas de sexta-feira, 12, e as 7 horas deste sábado. Veja as 10 maiores chuvas por posto do dia:

Milagres (Posto: MILAGRES): 69 mm

Barbalha (Posto: BARBALHA): 60 mm

Santa Quitéria (Posto: FAZENDA NÃO ME DEIXE): 50 mm

Araripe (Posto: BREJINHO): 47.6 mm

São Benedito (Posto: SITIO INHARE): 37 mm

Missão Velha (Posto: JAMACARU): 36 mm

Tianguá (Posto: PINDOGUABA): 32 mm

Maranguape (Posto: OLHO DAGUA): 31 mm

Morrinhos (Posto: MORRINHOS): 31 mm

Maranguape (Posto: ITAPEBUSSU): 30,4 mm

Chuva no Ceará: previsão do tempo para o fim de semana

Para o resto do dia, a previsão é de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Ainda de acordo com a Funceme, as chuvas previstas para o final de semana são em virtude de áreas de instabilidades oriundas do oceano Atlântico, por causa de um cavado em superfície, além do sistema de brisa e dos efeitos locais (temperatura, umidade e relevo).

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no período da quadra chuvosa (fevereiro-maio), continua afastada da costa do Estado, o que desfavorece a ocorrência de chuvas generalizadas.