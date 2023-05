Polícia Federal deflagra operação para combater contrabando de cigarros no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 12, uma operação policial com o objetivo de combater a importação ilícita de cigarros estrangeiros no Ceará.

A ação busca revelar os responsáveis pela guarda e comercialização de 1.490 carteiras de cigarros estrangeiros importados ilicitamente, apreendidos com os investigados no final de 2017.

De acordo com a PF, dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal, estão sendo cumpridos em Fortaleza e Maracanaú.

As buscas ocorrem no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, e em Maracanaú, com a apreensão de dois aparelhos celulares encontrados com os suspeitos.

O material apreendido será analisado para comprovar a responsabilidade dos investigados. As condutas dos suspeitos podem configurar crime de contrabando, com pena de até quatro anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados.