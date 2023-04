Conselho de Jovens Leitores do O POVO realiza primeira reunião do ano

O Conselho de Jovens Leitores (CJL) do O POVO, empossado no último dia 31 de março, realizou na tarde desta sexta-feira, 28 de abril, a sua primeira reunião no Espaço O POVO de Cultura e Arte. Na ocasião, os conselheiros representantes de diferentes instituições da sociedade civil participaram de uma palestra com o diretor de Operações da Casa Azul, Rafael Silveira, com o tema “A jornada de empreender através de uma startup”.



Além disso, durante a primeira reunião da terceira formação do Conselho, foram formadas seis comissões que devem apresentar propostas nas áreas de direitos sociais, comunicação, educação, cultura, tecnologia, informação e geração de renda. Ao final do ano, o CJL terá um caderno especial com uma página para cada comissão, onde serão apresentadas as propostas desenvolvidas ao longo do ano. Além disso, conselheiros também podem participar da produção do O POVO no caderno de Opinião e no O POVO Mais.

O conselheiro Antônio Elielto, relatou que ficou ansioso para participar, “pela grandeza, pela influência que o jornal O POVO tem na nossa comunicação, então foi de primeiro impacto uma grande maravilha para mim.” No Conselho, ele representa Casa de Vovó Dedé, instituição que trabalha com ensino de música, arte, cultura e tecnologia para crianças e jovens da periferia de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Orgulhoso de representar a Casa da Vovó Dedé como membro do CJL, Antônio explica que espera levar o espírito de coletividade da instituição como contribuição ao veículo e às demais instituições representadas. Além disso, ele acredita que o espírito jovem do Conselho e a pluralidade de vivências terá um grande impacto na comunicação do O POVO.

Para Italo Bernardo Ribeiro, representante do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), esta é a segunda vez integrando o Conselho. Apaixonado por rádio, ele diz que é ouvinte da rádio O POVO CBN: "É muito bom acompanhar a programação".

No último ano, como membro do CJL, Italo produziu um podcast sobre como se comunicar bem com os repórteres e dar entrevistas. Ele lembra também que as reuniões do Conselho foram proveitosas e, em especial, que teve a oportunidade de aprender mais sobre Economia do Mar devido aos encontros.

Sobre o assunto O POVO empossa novos membros do Conselho de Jovens Leitores

Casa Azul sedia encontro do Conselho de Jovens Leitores do O POVO

Estudante do IFCE é empossado como membro do Conselho de Jovens Leitores do O POVO

Novos membros do Conselho de Jovens Leitores são empossados pelo O POVO

Tags