Com dia de chuvas, Ceará registra alagamentos e inundações nesta quinta-feira, 27

Com uma manhã marcada por chuvas fracas e moderadas na macrorregião de Fortaleza, pontos da Capital e do Interior registraram alagamentos nesta quinta-feira, 27 de abril.

Entre a manhã da última quarta-feira, 26 de abril, e a desta quinta-feira, 27, choveu em 150 municípios cearenses. Em todo o Estado, foi registrada uma média de 31.2 milímetros de chuvas, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No período, os maiores acumulados foram registrados em Meruoca, no Litoral Norte, São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém, e Maranguape, no Litoral de Fortaleza, com máximas de 189, 180.4 e 165 milímetros, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alagamentos em Fortaleza

Em Fortaleza, três ocorrências de alagamento e sete de inundação foram registradas nesta quinta-feira pela Defesa Civil. Dessas ocorrências, quatro foram registradas na Regional 9 e três na Regional 2.

Além disso, a Defesa Civil de Fortaleza também registrou três desabamentos e um risco de desabamento nesta quinta-feira, todos na Regional 3. Não foram registrados deslizamentos.

Manilha de esgoto rompe em Baturité

O Povo

Em Baturité, a 93 km de Fortaleza, manilhas de esgoto em uma estrada na zona rural de Baturité romperam na manhã desta quinta-feira, devido à quantidade de água em escoamento decorrente das chuvas na região. No município, foi registrada uma média de 47.6 mm de precipitação entre quarta e quinta-feira.

A Defesa Civil do município e a prefeitura de Baturité estiveram no local para reposição das manilhas rompidas.

Regiões do Estado têm risco potencial de chuvas intensas, segundo Funceme

Na manhã desta quinta-feira, a Funceme divulgou um aviso meteorológico informando que partes do Ceará têm risco potencial de 20% a 40% de chance de chuvas intensas durante o dia. O aviso meteorológico abrange o litoral do Estado, além do Sertão de Canindé, Sertão de Crateús, Maciço de Baturité, Grande Fortaleza, Sertão de Sobral e Serra de Ibiapaba e parte do Vale do Jaguaribe, Sertão Central e Inhamuns.

Previsão para os próximos dias

Até o próximo sábado, 29, a previsão da Funceme é de chuvas generalizadas com maiores acumulados de chuva no centro-norte do Estado.

Tanto nesta sexta-feira, 28, quanto no próximo sábado, 29, deve chover no período entre a madrugada e a manhã, quando o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva, enquanto, no resto dos dias, há alta possibilidade de chuva.

Sobre o assunto Governo Federal reconhece emergência em São Benedito devido às fortes chuvas

Falta de chuvas ameaça operações do Canal do Panamá

Quadra Chuvosa: Sudeste do Ceará concentra chuvas da madrugada

Ceará tem volume de chuvas menor em abril

Sul da Bahia volta a ser atingido por chuvas fortes

Tags