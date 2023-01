Defensoria Pública do Ceará abre edital para vagas de estágio

Os interessados podem se inscrever para a seleção até o dia 8 de fevereiro. Uma taxa de R$ 45,00 é cobrada para a efetivação do cadastro

Estudantes de Direito vão ter a oportunidade de se cadastrarem para vagas de estágio remunerado em núcleos da Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE). O órgão lançou edital para a seleção e cadastro de reserva dos graduandos. 20% das vagas é destinada para a população negra, 5% para quilombolas, outros 5% para indígenas e 10% para deficientes.

As inscrições para a bolsa de R$ 968,08 vão ficar disponíveis até o dia 8 de fevereiro. Informações adicionais podem ser acessadas no Edital 12/2023. O estudante que quiser concorrer a uma das vagas precisa estar matriculado em uma das 42 instituições de ensino superior conveniadas com a DPCE.

Para a conclusão do cadastro, o graduando precisa pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 45,00. A prova vai conter 50 questões objetivas e vai abordar diferentes aspectos do ambiente jurídico. Conhecimentos sobre Direito Civil, Direito Penal e Direito Administrativo, por exemplo, vão ser cobrados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Candidatos travestis, transexuais ou transgêneros que preferirem ser tratados com o seu nome social devem marcar, no momento da inscrição, a opção referente ao seu uso.

Sobre o assunto Defensoria Pública realizou mais de 100 mil atuações no Cariri em 2022

Tags