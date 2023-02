IEL Ceará seleciona estudantes de Direito para estágio em diversas comarcas da Justiça Estadual 

Universitários do curso de Direito têm a chance de impulsionar a carreira em 2023 fazendo estágio em uma das instituições mais admiradas do Poder Judiciário cearense. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), com oportunidades para estudantes desse curso em diversas comarcas do Estado. O candidato deve ter disponibilidade para estagiar por cinco horas por dia e ter cursado no mínimo 30% e no máximo 80% dos créditos do curso. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) é o responsável pela seleção e recebe as inscrições até 12/2.

Os selecionados e convocados receberão uma bolsa de R$998,13, além de auxílio transporte, para uma jornada semanal de 25 horas. O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva, mas, como a demanda do TJCE por estagiários é crescente, a previsão é que os aprovados sejam chamados muito em breve. Os candidatos passarão por uma seleção dividida em duas etapas, sendo a primeira de análise curricular e documental e a segunda uma prova dissertativa.

A seleção é voltada para o preenchimento de futuras vagas nas comarcas das regiões Metropolitana de Fortaleza, Cariri, Ibiapaba, Leste Jaguaribe, Sertão Central, Maciço de Baturité, Centro Sul e Norte Noroeste.

A coordenadora das áreas de Educação Executiva e Trilhas de Carreiras do IEL Ceará, Lourena Cordeiro, afirma que o estágio é uma das melhores maneiras de o estudante de Direito adquirir experiência e conhecer, de forma prática, como funciona o serviço público e o trabalho dos servidores e magistrados.

“Estagiar no TJCE potencializa o aprendizado acadêmico e serve como base para uma vida profissional de sucesso no futuro. No entanto, o estagiário precisa de muita dedicação e comprometimento para se destacar e evoluir. O IEL Ceará está de portas abertas e com diversas ações para contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades necessárias a esses futuros operadores do Direito”, destaca.

De acordo com a coordenadora, o IEL Ceará começou o ano comemorando um grande avanço em seu Programa de Estágios, com a renovação do contrato de prestação de serviços com o TJCE. Agora, o Instituto passa a atuar na gestão de 1.802 estagiários, um aumento de 400 estudantes em relação ao ano passado só com o Tribunal.

O IEL Ceará é responsável por toda a operacionalização do programa de estágio do TJCE, realizando desde a seleção, recrutamento até a contratação dos estudantes. A parceria com o Poder Judiciário cearense completa, em 2023, dez anos e promete ainda mais novidades para tornar os estudantes cada vez mais preparados para contribuir com o Tribunal e se desenvolver profissionalmente.

Serviço

Processo seletivo de estagiários de DIREITO do TJCE

Inscrições até 12/2 no site do IEL Ceará (acesse aqui)

Bolsa: R$ 998,13, além de auxílio transporte

Carga horária: 25 horas semanais (5h/dia)





