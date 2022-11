PGE-CE está com edital de seleção aberto para estágio em Direito

Alunos de graduação em Direito que já tenham concluído pelo menos metade da carga horária do curso poderão se candidatar às novas oportunidades de estágio na Procuradoria-Geral do Ceará (PGE-CE).

As 30 vagas poderão ser preenchidas por universitários de instituições de ensino superior com convênio vigente com a PGE-CE. O edital com a data e local da prova de seleção estará disponível até o dia 29 de novembro. A seleção contará com 30 questões objetivas e duas discursivas.

Os interessados devem ter disponibilidade para cumprir a carga horária de quatro horas diárias e de 20 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 1.018,11 e os aprovados receberão também vale-transporte.

Para mais informações e esclarecimento, os interessados podem acessar o site da PGE-CE ou enviar e-mail para estagios@pge.ce.gov.br.

Pelo menos 10 dos 88 atuais procuradores da PGE-CE foram também estagiários da instituição. A atual procuradora-geral, Camily Cruz, já passou por esse estágio quando estudante e considera que a oportunidade é enriquecedora tanto para o órgão quanto para os graduandos.

“A prática de estagiar na Procuradoria-Geral traz um aprendizado muito grande para quem conhece a teoria. Ganham a PGE-CE e os estagiários”, ressaltou.

A estudante do 8º semestre da graduação em Direito na UFC, Ana Clara Mota, encontrou na Procuradoria Fiscal as oportunidades ideais para se aprofundar na área de sucessões, na qual pretende atuar. Para além da junção entre teoria e prática, a estagiária ressalta que o período de um ano e seis meses atuando na PGE-CE foi fundamental para que entendesse melhor como o relacionamento com os clientes é fundamental para a carreira jurídica.

O grupo de estudantes que virá em breve vai aprender mais sobre a prática do Direito na PGE-CE, instituição que tem como missão “promover a defesa dos interesses do Estado do Ceará em juízo e fora dele, para garantir a segurança jurídica necessária à prática de atos administrativos e à viabilização de políticas públicas em benefício da sociedade”.

Mais informações podem ser obtidas em https://www.pge.ce.gov.br/institucional/processo-seletivo/



