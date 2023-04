PRF: Operação Semana Santa encerra sem registros de mortes nas rodovias federais do CE

20 acidentes com 18 pessoas feridas foram registrados no Ceará. A PRF contabilizou 615 imagens capturadas de motoristas em excesso de velocidade

Durante os quatro dias do feriado da Semana Santa de 2023 a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registrou mortes nas rodovias federais que cortam o Ceará. Foram contabilizados 20 acidentes, que deixaram 18 feridos, destes, oito com maior gravidade. Ano passado (2022) foram 16 acidentes, quatro a menos que neste ano. As informações são do balanço da PRF.

A operação apontou para 4.191 pessoas fiscalizadas com um total de 1.007 autos de infração registrados. As mais recorrentes são a falta do capacete, com 45 motociclistas autuados, 38 condutores ou passageiros sem o cinto de segurança, 216 ultrapassagens proibidas.

A PRF contabilizou 615 imagens capturadas de motoristas em excesso de velocidade. Foram realizados 1.467 testes de alcoolemia, sendo que nove condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.



As prisões relacionadas ao combate da criminalidade foram registradas no balanço. Em um dos casos um homem de 22 dirigia uma moto adulterada com registro de roubo. O veículo havia sido subtraído em 2016. Em outra ocasião, um VW Gol foi abordado e constatou-se alteração na placa.



Em Canindé, a PRF realizou a prisão de um homem que transportava 12 quilos de pasta base de cocaína em um Fiat Toro. Já em Ipu, um caminhão Volvo fazia o transporte de 167 quilos de "supermaconha". Em todos os casos, os condutores foram presos em flagrante.

Corpo de Bombeiros trabalhando para retirar a droga de dentro do pneu de caminhão abordado pela PRF (Foto: divulgação PRF)



Os agentes realizaram 1.988 ações preventivas de educação no trânsito em todo o Ceará. A PRF ressaltou, em meio ao balanço, a importância de atitudes responsáveis no trânsito para garantir a segurança dos usuários, como dirigir dentro dos limites da legislação. E em caso de emergência na rodovia federal divulgou o número 191.

