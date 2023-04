Vacinação contra Covid e influenza no Ceará tem "dia D", em meio a alta de casos

O Governo do Ceará realiza, neste sábado, 15, o "Dia D" de imunização contra a influenza e a Covid-19. Buscando ampliar e reforçar a estratégia de vacinação, o Estado disponibilizou, pela primeira vez neste ano, cinco centrais dos serviços do Vapt Vupt para a realização da ação.

A campanha tem objetivo de ampliar a cobertura da dose anual contra a gripe em grupos prioritários e do reforço bivalente contra a doença pandêmica. A ação ocorre no momento em que casos de síndromes gripais têm registrado aumento, principalmente entre crianças.

Jade Romero (MDB), governadora em exercício do Ceará, esteve presente hoje no Vapt Vupt da Messejana para inaugurar simbolicamente o início da imunização dentro desses equipamentos. A representante visitou local, conversou com a população e acompanhou a vacinação sendo aplicada em algumas pessoas.

Criança após receber vacina no dia D (Foto: Samuel Setubal)



"Quem não viu alguém doente nos últimos dias? Então essas síndromes gripais são completamente evitáveis e a forma da gente se proteger é por meio da vacina. É muito importante que nós possamos trazer nossas crianças, nossos idosos nesse momento, ampliar a cobertura vacinal e fazer esse ato de amor por nós mesmos e também pelo próximo", disse Jade.

A governadora esteve ao lado de representantes da saúde, como Tânia Mara Silva Coelho, titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). "Nós estamos em um momento de aumento das doenças respiratórias, das gripes, e é importantíssimo que as pessoas se protejam. Além de se proteger, elas estão protegendo suas famílias, seus colegas, seus familiares", apontou a secretária.

As centrais do Vapt Vupt estão distribuídas em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Na Capital, além desses equipamentos, imunização ocorre em postos de saúde, escolas, igrejas, associações comunitárias e até supermercados neste sábado. Fortaleza tem 121 pontos de vacinação.

Campanha atraiu populares

Muita gente buscou o Vapt Vupt da Messejana em busca de vacinação. "É bom para todo mundo né, porque tem muita doença no mundo e a gente tem que tá prevenido. E tomando a vacina alivia o sofrimento da gente, de ir para hospitais", contou José Almir, 65 anos, enquanto aguardava a vez de ser atendido.

Júlio Cesar, 25 anos, soube da vacinação por um colega de trabalho. Ele levou crianças do projeto social no qual é treinador para se vacinarem também, com a permissão dos pais. "É uma parte muito importante de cuidado da saúde, tanto no esporte como socialmente também (...) Muitas (crianças) não tomaram por falta de informação", disse o técnico.

Lucidalva Pinto, 66, chegou a reclamar do tempo de espera para ser atendida. Conforme funcionários do equipamento ao O POVO, contudo, houve uma demora apenas no momento de "inauguração" da ação. Média do tempo de atendimento é de dez minutos por pessoa.

Para se vacinar é necessário comprovar que pertence a um dos grupos prioritários que podem tomar as vacinas (confira abaixo). Determinação é do Ministério da Saúde (MS).

Quem pode se vacinar (por grupo prioritário):

Gripe: pessoas acima de 60 anos, crianças entre cinco meses e seis anos de idade, profissionais da saúde, profissionais de segurança, pessoas com deficiência ou pessoas com doenças crônicas, gestantes e puérperas, povos de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos), trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.



Bivalente: Pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos),

gestantes e puérperas, imunocomprometidos (a partir de 12 anos), povos de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos), trabalhadores da Saúde, funcionários do sistema prisional.



