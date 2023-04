RJ inicia campanha de vacinação contra a gripe na próxima semana

O estado do Rio de Janeiro inicia na próxima segunda-feira (10) a campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), houve aumento de atendimentos a casos de síndrome gripal nas últimas semanas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com uma média de 1.100 atendimentos por dia.

A SES também identificou um aumento de atendimentos pediátricos, com casos de bronquiolite. No início de fevereiro, a média diária de atendimentos a casos de síndrome gripal nas UPAs da rede estadual era de 548. No final de março, essa média subiu para 1.234 casos.

O secretário de estado de Saúde, Dr. Luizinho, disse que este ano a campanha será realizada em uma só etapa, englobando todos os grupos prioritários, os mais suscetíveis a complicações da gripe. “É muito importante que essas pessoas recebam a dose contra a gripe todos os anos, porque os vírus influenza que circulam são diferentes, e a vacina precisa ser atualizada para que a pessoa crie imunidade. É diferente de outras vacinas em que os vírus não mudam tanto, como tríplice viral e hepatite”, avaliou o secretário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A meta do estado é imunizar 6,9 milhões de pessoas, atingindo assim pelo menos 90% de cobertura vacinal de cada um dos grupos prioritários. Entre eles, estão os idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; professores, profissionais de segurança e salvamento, povos indígenas, pessoas com deficiência permanente e população privada da liberdade.

Recomendações

A vacina contra a gripe pode ser administrada com quaisquer outras vacinas do calendário vacinal. Quem teve covid-19 deve aguardar quatro semanas após o início dos sintomas ou resultado positivo do exame para receber a vacina contra gripe. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta que os vacinados devem esperar um período de 48 horas para doar sangue.

Quem estiver com febre moderada ou grave deve adiar a ida ao posto para se vacinar. A vacina contra gripe é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de alergias graves a doses anteriores.

Tags