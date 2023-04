Criança ferida em ataque a escola no Ceará respira sem ventilação mecânica

A estudante de 9 anos que foi ferida durante o ataque a uma escola de Farias Brito, na última quarta-feira, 12, e continua internada no Hospital Santo Antônio, em Barbalha, teve melhora no quadro de saúde. Nesta sexta-feira, 14, a criança deixou de se alimentar por meio de sonda e já respirava sem a ajuda de ventilação mecânica.

Em nota, o Hospital informou que a menina segue internada na UTI Pediátrica, onde recebe acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. A estudante passou por uma cirurgia poucas horas após dar entrada na unidade, ainda na noite de quarta-feira. De acordo com o Hospital, o estado de saúde dela é estável.

A garota e uma colega de sala, da mesma idade, foram atacadas com uma machadinha por um adolescente de 13 anos que estuda na mesma turma delas. As duas foram socorridas para o Hospital Geral de Farias Brito. Com ferimentos no crânio, uma das crianças precisou ser transferida para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha. A outra menina, que ficou hospitalizada na unidade de saúde local, recebeu alta na quinta-feira, 13.

O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre autores de ataques a escolas.

A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência. ⁠⁠Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.⁠⁠

O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.⁠



