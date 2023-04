Santana do Acaraú tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão do tempo

Mais de 90 municípios do estado registraram chuvas no período

O município de Santana do Acaraú, a 242,2 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. A cidade registrou 93.6 milímetros no período das 7 horas do domingo, 16, e as 7 horas desta segunda-feira, 17.

De acordo com o boletim divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em mais de 90 municípios durante o período observado.

As cidades de Granja (60 milímetros), Aurora (59.6 milímetros) e Aiuaba (53 milímetros) também registraram altas precipitações. Na Capital, o maior registro foi de 21 milímetros, no posto da Defesa Civil de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (17/04)

Santana do Acaraú (Posto Açude São Vicente): 93.6 milímetros

Granja (Posto Pessoa Anta): 60 milímetros

Aurora (Posto Ingazeira): 59.6 milímetros

Aiuaba (Posto Fazenda Nova): 53 milímetros

Porteiras (Posto Porteiras): 51.4 milímetros

Moraújo (Posto Açude Várzea da Volta): 48 milímetros

Quixeramobim (Posto Paus Brancos): 45 milímetros

Santa Quitéria (Posto Itataia): 44.6

Barro (Posto Brejinho): 43.2 milímetros

Caririaçu (Posto Vila Feitosa): 41 milímetros



Veja previsão no Ceará para os próximos dias

Segundo a Funceme, há a possibilidade de chuvas em todas as macrorregiões até a quarta-feira, 19. A semana inicia com o céu variando de nublado a parcialmente nublado, com condições de precipitação generalizada, principalmente nas regiões do Cariri, da faixa litorânea, da Ibiapaba e do Sertão Central e Inhamuns.

Na terça-feira, 18, e na quarta-feira, 19, o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Sobre o assunto Polícias Civil e Militar apreendem armamento em Alto Santo

Jaguaruana amanhece com forte neblina neste domingo; veja vídeo

Morre a advogada Geuza Leitão, referência na luta pelo direito dos animais

Tags