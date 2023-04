Dia D contra Influenza e Covid-19 terá 121 pontos de vacinação neste sábado em Fortaleza

Com 121 pontos de vacinação, Fortaleza promove neste sábado, 15, o Dia D da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza e reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou uma megaestrutura para a aplicação das doses em diferentes locais, como postos de saúde, escolas, igrejas, associações comunitárias e até supermercados. As doses estarão disponíveis entre 8 horas e 16h30min para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS).

A vacinação contra a Influenza tem duas segmentações de público alvo. A primeira, além de ter acesso ao imunizante contra a gripe, também poderá se vacinar com a bivalente. O grupo inclui pessoas com mais de 60 anos, povos de comunidade indígena, ribeirinha e quilombolas, imunocomprometidos, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, adolescentes do sistema socioeducativo, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com comorbidades.

O segundo segmento engloba o grupo que terá direito apenas à dose contra a Influenza, cujo público é composto por crianças de seis meses a menores de seis anos, professores do ensino médio e superior, caminhoneiros, trabalhadores e usuários do transporte público, trabalhadores portuários, profissionais da segurança e salvamento e agentes das Forças Armadas. Já as pessoas abrigadas ou que trabalham em instituições de longa permanência poderão se vacinar somente com a bivalente.

De acordo com a SMS, o público alvo da vacinação contra a Influenza é de aproximadamente 959,7 mil pessoas. A meta é imunizar pelo menos 90% do grupo. A aplicação das doses seguirá até o dia 31 de maio. O grupo prioritário inclui pessoas mais vulneráveis ao vírus causador da gripe, com maior risco de desenvolver formas graves da doença.

O público também terá acesso a imunizantes de rotina. “A população pode aproveitar a ida aos postos de saúde para atualizar a caderneta com as vacinas de rotina, bem como contra a Covid-19 com as doses monovalentes”, explica a coordenadora de imunização da SMS, Vanessa Soldatelli, frisando que as doses extras estarão disponíveis somente nas Unidades Básicas de Saúde.

A vacina bivalente começou a ser aplicada nos postos de saúde da Capital no dia 21 de março. Até a última segunda-feira, 10, mais de 97,8 pessoas receberam o imunizante. No total, o MS enviou cerca de 258 mil doses da bivalente para Fortaleza.

A vacinação contra a Influenza para crianças a partir de seis meses de idade a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) foi antecipada na Capital cearense para o dia 27 de março. A medida, determinada pelo Governo do Estado, levou em consideração o aumento de casos de gripe em virtude da sazonalidade das chuvas no Estado.

Até esta sexta-feira, 14, pouco mais de 12 mil crianças tinham sido vacinadas, segundo balanço divulgado pela SMS. O número corresponde a apenas 6,7% do público total nessa faixa etária, que é de 178 mil crianças.

Clique aqui e confira os locais de vacinação.

Público alvo

Bivalente

Pessoas a partir de 60 anos de idade



Povos de comunidade indígena, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos)



Imunocomprometidos (a partir de 12 anos)



Pessoas com deficiência permanente (acima de 12 anos)



Gestantes e puérperas (cartão da gestante ou exame de gravidez)



Trabalhadores da saúde



Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (12 anos a 17 anos, 11 meses e 29 dias)



População privada de liberdade (a partir de 18 anos)



Funcionários do sistema prisional



Pessoas com comorbidades (exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica, etc)



Abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência (a partir de 12 anos)



Influenza

Pessoas a partir de 60 anos de idade



Povos de comunidade indígena, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos)



Imunocomprometidos (a partir de 12 anos)



Pessoas com deficiência permanente (acima de 12 anos)



Gestantes e puérperas (cartão da gestante ou exame de gravidez)



Trabalhadores da saúde



Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (12 anos a 17 anos, 11 meses e 29 dias)



População privada de liberdade (a partir de 18 anos)



Funcionários do sistema prisional



Pessoas com comorbidades (exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica, etc)



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)



Professores do ensino básico e superior



Caminhoneiros



Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbano e de longo curso



Trabalhadores portuários



Forças de segurança e salvamento



Forças armadas



Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

