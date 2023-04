Em 12 anos, Hospital Regional do Cariri atinge sete milhões de atendimentos

Localizado em Juazeiro do Norte, a unidade é referência para 45 municípios do Cariri e Centro-Sul. Em 2023, hospital completa 12 anos de existência

O Hospital Regional do Cariri (HRC) comemora nesta terça-feira, 11, 12 anos de atividades. Desde que o primeiro paciente foi atendido, em 2011, a unidade vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já ultrapassou sete milhões de assistências, somando atendimentos na Emergência, cirurgias, internações e exames laboratoriais e de imagem.

As comemorações pelo aniversário iniciaram na segunda-feira, 10. A solenidade de abertura foi realizada na entrada principal, com discursos e homenagens, além de apresentações musicais da Banda Municipal Padre Cícero, de Juazeiro do Norte, e da Camerata Ágio Moreira, da Vila da Música, no Crato, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).

A diretora-geral do HRC, Demostênia Rodrigues, destacou o compromisso da unidade em possibilitar mais acesso à saúde para a população do Cariri. “Ao completar 12 anos de funcionamento, o hospital se consolida como uma grande referência para a região Sul do Estado. Esse sucesso passa pelas mãos dos nossos colaboradores, aos quais parabenizo pela dedicação diária e pelo compromisso com a assistência em saúde”.

Durante a celebração, 12 colaboradores que atuam no HRC desde o início das atividades foram homenageados, representando os demais trabalhadores. Um deles foi o supervisor administrativo Emanuel Marques. “É um reconhecimento que todo profissional busca. Quando você se propõe a trabalhar na Saúde, você está sempre buscando proporcionar um bom atendimento para as pessoas”, afirmou.

Localizada em Juazeiro do Norte, a estrutura hospitalar é referência no Sul cearense para casos de média e alta complexidade em Traumatologia e na assistência a pessoas acometidas por acidente vascular cerebral (AVC).



