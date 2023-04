Cachorro segue ambulância que levava tutor até o hospital por 3 km

O cachorro caramelo acompanhou a viatura do Samu até a unidade de saúde e chamou a atenção dos socorristas. Com ferimentos leves após um atropelamento, o tutor já recebeu alta

O ditado “o cachorro é o melhor amigo do homem” ganhou um exemplo real na manhã da última sexta-feira, 7, em Boa Vista, município de Roraima, quando o cãozinho caramelo Huller seguiu, por mais de 3 quilômetros, a ambulância que levava seu tutor até o Hospital Geral de Roraima (HGR) após um atropelamento.

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atenderam à ocorrência ficaram comovidos com a atitude do animal, que acompanhou a viatura até a unidade de saúde e não saiu de perto em nenhum momento.

A equipe compartilhou registros nas redes sociais onde mostra as tentativas de levar o cãozinho para dentro do transporte, mas sem sucesso. Os socorristas então seguiram viagem em uma velocidade que Huller conseguisse acompanhar. Confira:

O caramelo chamou atenção do condutor da ambulância, Alex Nunes, que é motorista há 3 anos e disse nunca ter visto algo parecido.

“Quando fechei a ambulância e saí, ele veio acompanhando do lado, chorando e gritando. [...] Eu parei a ambulância, desci, abri a porta lateral, tentei botar ele para dentro, chamei, ele não veio. Chamei o acompanhante [do paciente] para ver se ele tentava pegar e não conseguiu, ele [Huller] corria. Tentamos várias vezes pegar e não deu certo. Aí, para não atrasar a ocorrência, entrei na ambulância de novo e segui”, explicou Alex.

O tutor do cachorro, identificado apenas como "Joabe", é uma pessoa em situação de rua e teve ferimentos leves após ser atropelado por uma moto em uma avenida movimentada da capital. Depois da avaliação médica na unidade de saúde, Joabe foi liberado e pôde reencontrar seu amigo fiel.

Huller correu atrás da ambulância durante todo o trajeto, desde o local do acidente, no bairro Buritis, até o HGR, no Aeroporto (Foto: Reprodução/Instagram)



