Bombeiros registram 56 resgates de afogamento e 23 crianças perdidas durante Carnaval

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), em plano coordenado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), realizou a Operação Carnaval 2023. Durante o período, a equipe resgatou 56 pessoas com vida e registrou três afogamentos fatais. Houve ainda distribuição de pulseiras de identificação para criança e crescimento no total de pequenos encontrados.

No total, foram 16.324 ações realizadas em todos os dias de folia, que teve início na última sexta-feira, 17.

Neste ano, 13.000 pulseirinhas de identificação foram distribuídas. No item, os pais ou responsáveis poderiam inserir os dados para contato, caso a criança se perdesse na praia. A operação auxiliou 23 crianças a retornarem aos responsáveis. Em 2020, foram 3 casos de crianças encontradas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A operação contou com a atuação de 660 bombeiros militares, além da participação de 389 militares. O reforço foi voltado para o atendimento de ocorrências de resgate e salvamento de pessoas, focando no trabalho em praias, lagoas e açudes e no serviço de busca e salvamento.

No último Carnaval antes da pandemia, em 2020, foram 22.827 abordagens realizadas, número superior ao registrado na operação deste ano. Das 16.324 ações CBMCE, 16.185 foram de prevenções aquáticas, que focam em condições mais seguras para o banho e em alertas e sinalizações dos locais de risco.

De acordo com o coronel comandante-geral do CBMCE José Cláudio Barreto de Sousa, dos 573 quilômetros de praias distribuídos em 20 municípios cearenses, a operação atuou em 16 cidades.

“Realizamos, ainda, a distribuição de pulseiras para as crianças, retiramos pessoas que estavam em local de perigo e orientamos os banhistas para que não houvesse possíveis afogamentos”, disse em nota do Corpo de Bombeiros.

Atendimento pré-hospitalar

A operação também contou com viaturas nas principais festas realizadas no Estado. Dezoito pessoas tiveram mal súbito, por razões como alta ingestão de bebida alcoólica, desidratação e pânico na multidão. Em 2020, foram registrados 32 atendimentos pré-hospitalares.

Resgate de afogados

Os guarda-vidas resgataram 56 pessoas de afogamento. Em 2020, o número foi registrado foi menor, com 48 resgates de afogados. Comparado ao último carnaval, houve um aumento de 17%.

Operações de mergulho

Os Bombeiros registraram 6 acionamentos para pessoas e/ou bens desaparecidos nos mananciais. Neste ano, foram registrados 3 óbitos por afogamento, sendo dois deles registrados fora da área de atuação da equipe.









Sobre o assunto Prevenção de acidentes: Corpo de Bombeiros lista dicas para banhistas

Carnaval: rodovias estaduais têm redução de 38% nos acidentes fatais

Tags