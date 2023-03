Ceará tem 30 açudes sangrando nesta quarta-feira, 22

O número de açudes sangrando no Ceará aumentou para 30 nesta quarta-feira, 22. Os dados atualizados são do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Nesta manhã, os açudes de Patos e Santo Antônio de Aracatiaçu, em Sobral, Jenipapo, no município de Meruoca, e Muquém, na cidade de Cariús, atingiram a capacidade máxima. Comparado ao último levantamento divulgado nessa terça-feira, quatro açudes sangraram nas últimas horas.



Além dos açudes que já sangraram, 38 estão com o volume acima de 90%. Alguns estão próximos de atingir a capacidade máxima, como o açude de Pacajus (98,09%) e Ubaldinho (96.46%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, 60 açudes estão com o volume abaixo de 60%, incluindo os três maiores reservatórios do Estado: Orós, com 48,18%, Castanhão, 20.97% e Banabuiú com 10,81%.

Veja a lista de açudes que estão sangrando no Ceará:

Acaraú Mirim, Massapê

Arrebita, Forquilha



Jenipapo, Meruoca



São Vicente, Santana do Acaraú

Sobral, Sobral

Caldeirões, Saboeiro

Muquém, Cariús



Valério, Altaneira

São José I, Boa Viagem

Gangorra, Granja

Itaúna, Granja

Tucunduba, Senador Sá

Frios, Umirim

Itapajé, Itapajé

Gameleira, Itapipoca

Mundaú, Uruburetama

Patos, Sobral

Poço Verde, Itapipoca

Quandú, Itapipoca

Santo Antônio de Aracatiaçu, Sobral

São Pedro de Timbaúba, Miraíma

Acarape do Meio, Redenção

Aracoiaba, Aracoiaba

Germinal, Palmácia

Itapebussu, Maranguape

Pesqueiro, Capistrano

Tijuquinha, Baturité

Cachoeira, Aurora

Junco, Granjeiro

Rosário, Lavras da Mangabeira



Tags