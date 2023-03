Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Cascavel

Cinco pessoas foram presas suspeitas de integrarem um grupo criminoso e por envolvimento com o tráfico de drogas em Cascavel, município localizado a 62,9 km de Fortaleza. Ação, que aconteceu nesse sábado, 25, resultou ainda na apreensão de celulares, maconha e gramas de cocaína.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), "a Polícia Civil chegou aos alvos após investigação sobre pessoas envolvidas em crimes ocorridos na região". Equipes descobriram o endereço onde o grupo estava e realizaram diligências até o local.

Na residência, estavam: Marilia Sousa Pontes, 24, que responde por crime contra a incolumidade pública, Paulo Diniz da Silva dos Santos, 35, Anderson Gabriel da Silva Santos, 25, Ana Thalia da Silva, 27, e Henrique Wilfred Santos Silva, 19. O grupo inteiro foi abordado pelos agentes.

Com os suspeitos foram encontrados um automóvel, uma motocicleta, três celulares, maconha, gramas de cocaína, cartões e uma quantia em dinheiro.

O grupo foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Cascavel, onde integrantes foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrarem grupo criminoso.

"Todos encontram-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando a participação de outros suspeitos nas ações criminosas do grupo capturado", destaca a pasta.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Cascavel: (85) 3334 3591

