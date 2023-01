Encontro no Parque do Cocó discute mudanças climáticas com jovens

Programação ocorre nesta terça-feira, 17 de janeiro, no Parque do Cocó, e reúne adolescentes para palestras e rodas de conversa

O Encontro Estadual de Adolescentes pelo Clima, promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), reúne jovens no Parque do Cocó, em Fortaleza, para discutir mudanças climáticas nesta terça-feira, 17 de janeiro, das 9 e as 16 horas. A programação conta com palestras e rodas de conversas com adolescentes indígenas e quilombolas de 29 municípios cearenses, além de trilha guiada no Parque do Cocó.



O evento terá palestrantes como Maristela Crispim e Magda Helena Maya, da agência Eco Nordeste, e participação do chefe do escritório do Unicef em Fortaleza, Rui Aguiar, e do coordenador de adolescentes do Selo Unicef no Ceará, Nilson Silva.

As ações têm como objetivo promover com os jovens discussões acerca das mudanças climáticas, tendo como parâmetro a 22ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (COP 22), e fazem parte do selo Unicef, que busca mobilizar crianças e adolescentes de municípios que integram o Semiárido e a Amazônia Legal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Devem participar do encontro jovens dos municípios Acaraú, Aquiraz, Aratuba, Baturité, Catunda, Caucaia, Crateús, Crato, Cruz, Eusébio, Horizonte, Iracema, Itapipoca, Itarema, São Benedito, Maracanaú, Marcos e Monsenhor Tabosa, além de Pacatuba, Pacujá, Poranga, Quiterianópolis, Quixeramobim, Salitre, São Gonçalo, Sobral, Solonópole, Tamboril e Tauá.



Serviço

Encontro no Parque do Cocó sobre mudanças climáticas

Quando: Terça-feira, 17 de janeiro de 2023, das 9 às 16 horas

Onde: Cine Cocó do Parque Estadual do Cocó, na avenida Padre Antônio Tomás

Sobre o assunto Ceará recebe 38.200 doses da Coronavac para crianças nesta segunda-feira, 16

Vapt Vupt disponibiliza abafadores de ruído para pessoas autistas em atendimento

Representante do papa Francisco visita comunidade Católica Shalom no Ceará

Justiça determina interdição parcial de unidade prisional de triagem em Aquiraz

Polícias recuperaram mais de 7 mil metros de fios roubados no Ceará em 2022

Tags