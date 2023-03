Fuga em massa: 11 presos fogem de presídio na Região Metropolitana de Fortaleza

A fuga aconteceu na madrugada deste domingo, 12. Secretaria da Administração Penitenciária do Estado realiza diligências para recaptura dos presos

Onze presos fugiram da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (CPPL4), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na madrugada deste domingo, 12.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a polícia penal, integrada com as forças de segurança, realiza "diligências ininterruptas" para a recaptura.

A pasta informou que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da fuga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes