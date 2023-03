Filha de ex-chefe do tráfico é presa com 3 quilos de crack no Ceará

A mulher de 24 estaria controlando o tráfico no lugar da mãe, que foi presa no final do ano passado. Caso ocorreu em Barbalha

Um casal foi preso pela Polícia Civil do Ceará no município de Barbalha, no Cariri Cearense, no sábado 11. Eles portavam com três quilos de crack e 113 gramas de cocaína. Jéssica Conceição de Sousa, de 24 anos, e Cicero Rerisson Pereira Silva, de 23 anos. Eles estavam em um imóvel.

A investigação apontou que Jéssica teria ficado encarregada de controlar o tráfico na região, algo que antes era função da mãe dela, Terezinha Ana da Conceição, que foi presa em dezembro de 2022. Diante da suspeita, houve monitoramento no endereço da investigada. Ela foi abordada quando saía de um imóvel na companhia de Cícero.

Uma caderneta com anotações para o tráfico também foi encontrada. Aparelhos celulares do casal e a motocicleta que eles usavam foi apreendida. Os dois foram levados à Delegacia de Juazeiro do Norte, também no Cariri, onde foram autuados por tráfico de drogas.

