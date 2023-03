Centro de Formação Olímpica do Ceará: saiba como ingressar no CFO

As atividades diretas do CFO acontecem por meio de editais públicos lançados periodicamente, de acordo com as vagas que surgem ao longo do tempo

O Centro de Formação Olímpica do Ceará (CFO) é um espaço que oportuniza a preparação de jovens que desejam seguir carreira como atletas. Ligado à Secretaria do Esporte e da Juventude e gerido pelo Instituto Dragão do Mar, conta com 14 modalidades atualmente, dentre elas futsal, vôlei, badminton, karatê, boxe e natação.

As atividades diretas do CFO acontecem por meio de editais públicos lançados periodicamente, de acordo com as vagas que surgem ao longo do tempo. João Neto, gerente de Esportes e Lazer do equipamento, explica que os interessados passam por um processo de inscrição e depois prova técnica ou entram por meio de atividades de parceria do CFO, e cada parceria define um método de seleção.

“Atualmente nós estamos com vagas em aberto, por exemplo, para salto ornamental, a criança precisa saber nadar e ter entre 6 e 14 anos de idade, de ambos os sexos, então pode vir aqui diretamente no CFO, de terça a sexta, no período da manhã ou da tarde, procurar o professor e se inscrever”, pontua.

“Nós vamos divulgando em nossas redes sociais as vagas que estão disponíveis destas parcerias, que aí elas acontecem também periodicamente, todos sempre têm alguma vaga em alguma uma modalidade em aberto com parceiros”, complementa.

CFO: como se inscrever?

João diz que as inscrições são realizadas de acordo com a modalidade, pois cada uma tem variação em relação à idade. As modalidades também são em variações que são divulgadas no edital, no processo de inscrição de forma prévia. O gestor diz que a prioridade são crianças vindas de família de baixa renda e que moram em Fortaleza ou na Região Metropolitana.

Ele ressalta ainda que no CFO treinam atletas de alto rendimento em várias modalidades, mas que também há atletas iniciantes, que nunca treinaram em determinada modalidade e que estão tendo contato com a modalidade pela primeira vez.

“O CFO é um centro de formação esportiva, começamos desde a iniciação até o alto rendimento. Então, em todas as modalidades, nós atendemos tanto crianças que estão iniciando naquele esporte até atletas de alto rendimento”, reforça.

O equipamento localiza-se na Avenida Alberto Craveiro, 2900, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Os interessados podem acessar o edital de seleção pelo site ou se informar pelo Instagram @cfoceara.

Centro de Formação Olímpica do Ceará: vagas

A quantidade de vagas disponíveis também varia, porque algumas modalidades ocorrem em dois turnos e outras acontecem em apenas um turno, com vagas reduzidas. “Temos modalidades, por exemplo, como vôlei masculino e feminino, que têm 190 vagas preenchidas, e modalidades como vôlei de praia e natação, que têm em torno de 60”, pontuou João.

As informações sobre as vagas são colocadas em edital, e o número de vagas é divulgado previamente. Atualmente, somando o número das atividades diretas do CFO com os esportes fomentados diretamente pelo equipamento e por meio de parcerias, há o total de 1.500 vagas preenchidas.

CFO: esporte como ferramenta de inclusão social

O gestor comenta que o esporte é fundamental no processo de construção da cidadania, do bem-estar de crianças e jovens, e que a prática do esporte é um direito garantido pela constituição brasileira, que diz que todos devem ter acesso ao esporte e ao lazer.

“Nós acreditamos nesta grande importância da prática esportiva na formação dessas crianças no que diz respeito ao seu caráter, à sua dignidade, à construção das relações sociais, respeito mútuo, companheirismo, atenção. Enfim, a construção de valores sociais que o esporte proporciona às crianças é imensurável”, relata.

“Acreditamos muito na força do esporte na construção não só de atletas, que isso na verdade é uma consequência, mas principalmente na construção de cidadãos e cidadãs melhores e mais solidários para o mundo e para a nossa sociedade”, completa ele.(Colaborou Bruna Lira/ Especial para O POVO)

CFO: Serviço

Centro de Formação Olímpica do Ceará

Endereço: Avenida Alberto Craveiro, 2990 - Bela Vista, Fortaleza

Telefones para Contato: 85 3289-3660 / 85 9 8879-9401

E-mail para contato: [email protected]

