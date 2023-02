Reserva hídrica: em um ano, Castanhão mais que dobra de volume

O açude Castanhão, no Vale do Jaguaribe, mais que dobrou seu volume ao longo dos últimos 12 meses. Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o maior reservatório do Ceará está com 19,57% da sua capacidade máxima. Em 22 de fevereiro de 2022, o volume do reservatório era de 8,35%.

Nestes dois primeiros meses de 2023, o Castanhão recebeu mais de 40 milhões de metros cúbicos (m³) de água. O aporte é o segundo maior do Estado neste ano, ficando atrás apenas do Orós — que recebeu cerca de 50 milhões de m³.





A Região Jaguaribana, onde o Castanhão está localizado, recebeu uma média de 975,9 milímetros (mm) de chuva durante todo o ano de 2022. A média histórica anual para a macrorregião é de 774, 7 mm. Assim, houve um saldo positivo de 26%.

Durante o último ano, o melhor volume no açude foi registrado no dia 27 de junho, quando foi computado 24,68%. A última vez em que esteve em torno de 25% foi em janeiro de 2015, quando já passava por uma queda contínua na quantidade de água armazenada.

Açudes no Ceará

De acordo com o portal Hidrológico do Ceará, atualizado nesta quarta-feira, cinco dos 157 açudes monitorados no Estado estão sangrando: Caldeirões, Muquém, Germinal, Tijuquinha e Rosário. Outros cinco estão entre 90% e 100% de sua capacidade.



Na outra ponta, alguns reservatórios passam por escassez. No Estado, 69 açudes estão com volume abaixo de 30% da capacidade. Desses, 17 encontram-se com o volume morto, termo utilizado para definir os açudes que têm água, mas não em nível suficiente para que haja retirada para abastecimento. Outros nove estão secos.

Castanhão: maior açude do Ceará

A capacidade total do Castanhão é de 6,7 bilhões de metros cúbicos de água (m³). É o equivalente a mais que o triplo da capacidade do açude Orós, o segundo maior do Estado.

O Ceará tem capacidade hídrica total de 18,6 bilhões de m³. Assim, o Castanhão pode deter sozinho cerca de 36% de toda a água que o Estado consegue armazenar.

Já o menor açude monitorado pela Cogerh é o Tijuquinha, em Baturité, com 480 mil m³ de capacidade. A capacidade corresponde a 192 piscinas olímpicas de 20 metros de profundidade. O Castanhão equivale a 13.958 Tijuquinhas.