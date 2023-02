Terça-feira tem previsão de chuvas para regiões do Estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou a previsão do tempo para esta terça-feira, 14. De acordo com o meteorologista da Funceme, Bruno Rodrigues, as chuvas predominam durante madrugada e manhã em parte do litoral, no sul do Estado e no Sertão Central e Inhamuns.

No período da tarde e noite as precipitações seguem para o Interior, pegando parte do Sertão Central e Inhamuns, do Cariri, da Região Jaguaribana, do Maciço de Baturité e da Serra de Ibiapaba.

O meteorologista explica que as chuvas se devem pela presença de áreas de instabilidade atmosféricas, provenientes das zonas de convergência intertropical. Durante o fim de semana, também foram registradas chuvas no litoral e na região da Ibiapaba.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até agora, o Ceará registrou 35,9mm de chuvas em fevereiro, primeiro mês de quadra chuvosa. A normal histórica para todo o período é de 118,6mm, com valores entre 92,8mm a 150,5mm sendo considerados dentro da média histórica.

Janeiro já esteve dentro da média histórica, com 114,1mm observados, 15,5% acima da normal. Segundo prognóstico da Funceme, o Ceará tem 50% de chance de chuvas acima da média no primeiro trimestre da quadra chuvosa (fevereiro, março e abril), além de 40% de probabilidade de chuvas dentro da média.

Sobre o assunto Regiões do Ceará podem ter chuvas e ventos fortes nesta segunda, 13

Ceará: veja regiões com chuvas no início da semana

Tags