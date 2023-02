CE: homem morre após sofrer descarga elétrica no quintal de casa

Um homem de 40 anos morreu, nesse domingo, 12, após sofrer uma descarga elétrica no quintal da sua casa, situada no município de Araripe, interior do Ceará. Informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Pasta não detalhou como ação aconteceu, apenas frisou que apura as circunstâncias da morte. O homem veio a óbito logo após ser atingido pela descarga elétrica.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionados.

De acordo com pasta, a investigação do caso está a cargo da Delegacia Municipal de Araripe.

