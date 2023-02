A publicação, do Grupo O POVO, traça os perfis de grandes nomes da advocacia cearense. O lançamento, para convidados, terá a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará

Obra que reúne os perfis dos principais nomes da advocacia cearense, o Anuário do Direito 2022-2023 será lançado nesta terça, 14/2, em coquetel no L'Ô Restaurante, na Praia de Iracema, em Fortaleza, a partir das 19h30min. Em 140 páginas, o Anuário do Direito, uma realização do Grupo de Comunicação O POVO, esmiúça nomes de advogados que narram suas trajetórias, traçam projeções e analisam o mercado jurídico. Com atuação no Ceará, os profissionais contam dos desafios pela busca por justiça no Estado.

Um dos destaques é a entrevista com o advogado e professor Erinaldo Dantas, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Ceará (OAB-CE) no triênio 2022-2024. O plano de gestão e os trabalhos da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace) são descritos pelo então presidente da entidade, Lucas Asfor, que detalha o desejo de união entre a comunidade de advogados. Na edição são apresentadas as mulheres que estão à frente de importantes comissões da OAB-CE, além das cinco novas desembargadoras e dos dois novos desembargadores empossados no TJCE.

O Anuário do Direito 2022-2023 tem a coordenação de Wagner Mendes, do O Povo (Foto: Divulgação)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assinam artigos no livro: Antonio Jorge Pereira Junior (advogado), Daniel Maia (advogado criminalista, professor doutor da UFC), Heitor Lins (advogado), Hélio Leitão (advogado), Leandro Vasques (advogado criminal, doutorando em Criminologia), Martonio Mont'Alverne (advogado), Rômulo Alexandre Soares (advogado, mestre em Negócios Internacionais) e Rômulo Moreira Conrado (procurador da República).

Do lançamento desta terça, além de Erinaldo Dantas, participarão o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Abelardo Benevides, a vice-presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, demais advogados e parceiros convidados.

O Anuário do Direito 2022-2023 tem a coordenação de Wagner Mendes (Wagão), do O POVO, que analisa: "A gente visa trazer à tona questões importantes para o segmento jurídico, cujos profissionais atuam como defensores do direito do cidadão e da democracia. Esta fase em que vivemos precisa ser compreendida por nós, brasileiros, em uma luta constante por direitos. A obra tem o objetivo de proporcionar essa reflexão". A edição tem a assinatura das jornalistas Ana Beatriz Caldas e Paula Lima.

SERVIÇO



Anuário do Direito 2022-2023

Lançamento nesta terça, 14/2

Onde: L'Ô Restaurante (Avenida Pessoa Anta, 217 - Praia de Iracema, Fortaleza)

Evento para convidados

O Anuário do Direito 2022-2023 é distribuído para advogados, entidades da advocacia cearense, órgãos do Poder Público e bibliotecas.

O conteúdo também está disponível no site: www.anuariododireitoce.com.br

Tags