Aposta do Ceará ganha Tele Sena de Carnaval no domingo, 12 de fevereiro

Com prêmios de até R$ 6 milhões, sorteios de Carnaval serão televisionados aos domingos durante o próximo mês

Uma aposta do Ceará ganhou prêmio de R$ 300 mil após acertar números da Tele Sena de Carnaval desse domingo, 12 de fevereiro de 2023. Os prêmios da loteria variam de R$ 22 a R$ 6 milhões.

O sorteio acontece semanalmente aos domingos entre os dias 12 de fevereiro e 12 de março e é televisionado no programa do apresentador Silvio Santos, às 19h45min, no canal SBT.

Os números sorteados da Tele Sena completa foram, em sequência 57-61-82-85-78-79-65-83-54-74-87-63-75-56-72-77-51-68-64-52-76-69-59.



