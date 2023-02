O POVO News: acompanhe entrevista com a cearense nota mil no Enem

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 9, sua 30ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição entrevista a estudante cearense Ana Alice Teixeira Freire, que alcançou nota mil na redação do Enem 2022, que teve como tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Além disso, a edição desta quinta traz detalhes sobre a viagem do presidente Lula (PT) aos Estados Unidos, onde terá encontro com o presidente Joe Biden. Haverá ainda um debate sobre a independência do Banco Central com os economistas Wandemberg Almeida, conselheiro do Corecon-CE, e Carla Beni, e professora dos MBAs da FGV.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a escolha do ex-governador Paulo Câmara para o comando do BNB e uma representação do Psol contra a senadora Damares Alves (Republicanos). Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas Carlos Mazza e Jamildo Melo.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Assista ao vivo:

