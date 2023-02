Cearense de 17 anos é nota mil na redação do Enem: "A gente gritou, pulou"

Ana Alice Teixeira Freire, 17, estudante cearense, foi uma das participantes do Enem 2022 que tirou nota máxima na redação do exame. A aluna do terceiro ano do ensino médio do colégio Master, em Fortaleza, afirmou que se surpreendeu com o desempenho na prova. “Eu dei um pulo, saí correndo”, conta Alice sobre o momento em que viu a nota e acordou os familiares para compartilhar a alegria.

O resultado do Enem 2022 foi divulgado nesta quinta-feira, 9. As notas podem ser acessadas pela Página do Participante com senha e CPF.

Por tirar notas boas nas redações que fazia na escola, Alice conta que a estratégia adotada durante a prova foi tentar manter a calma. “Eu tinha os insumos, os instrumentos para tirar uma nota boa. Eu acho que o diferencial foi meu estado emocional. Ficava pensando que é só mais uma prova, só mais um dos vestibulares”, relata.

Fortalezense tirou nota mil na redação no Enem 2022 (Foto: Arquivo pessoal)



Depois das provas, Alice chegou a acreditar que não conseguiria uma nota boa no exame. “Eu passei uns meses alimentando isso. Saiu o resultado da Uece, vi meus amigos passando na Unifor. Ficava pensando 'cadê meu momento?’”, conta.

A estudante agora busca respeitar os amigos que também estão checando as notas. “Eu evitei contar [da nota mil] pros meus amigos sem saber da nota deles. Poderia ter um efeito negativo”, explica.

Apesar de o resultado ter saído há menos de 24 horas, já deu tempo de comemorar com alguns colegas. “De manhã eu fui para a escola, a gente gritou, pulou”, diz.

Alice agora se prepara para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e concorrer a uma das vagas do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

