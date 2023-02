CE: Preso último suspeito de integrar grupo que usava jogos para estuprar crianças

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade nessa terça-feira, 7, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Ele fazia parte de um grupo de sete pessoas suspeitas de cometer crimes de estupro de vulnerável. Os suspeitos encontravam suas vítimas em jogos online e redes sociais.

Os alvos eram monitorados desde setembro do ano passado, quando os policiais tomaram conhecimento sobre o caso.

As detenções iniciaram-se nos últimos dias do mês de janeiro e terminaram nesta terça-feira, 7, com a prisão do último suspeito. Elas ocorreram em Fortaleza, na Região Metropolitana da cidade e no interior do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram encontradas por meio de jogos online, salas de bate-papo e Instagram. Os suspeitos se passavam por outra criança e, após ganhar confiança das vítimas, cometiam os assédios. Muitas vezes com trocas de imagens íntimas.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca): (85) 3101-2044



