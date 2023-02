Polícia prende idoso suspeito de ter estuprado a própria filha no CE

Crime teria acontecido em Porteiras, há cerca de dois meses, mas o idoso estava foragido e foi capturado no Rio Grande do Sul (RS)

A Polícia Civil do Estado (PC-CE) prendeu, na segunda-feira, 6, um homem de 63 anos que é suspeito de ter estuprado a própria filha, de apenas quatro anos.

Crime teria acontecido em Porteiras, interior do Ceará, há cerca de dois meses, mas o idoso estava foragido e foi capturado no Rio Grande do Sul (RS). Informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Órgão atuou em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PC-RS). Instituições trabalharam no cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em novembro de 2022 e foi denunciado à autoridade pela mãe da vítima, que percebeu o abuso sexual.

Apurações apontam que o homem aproveitava a ausência da mulher para cometer os delitos com a criança. Logo após a denúncia, o suspeito fugiu para fora do Estado.

Equipes policiais conseguiram localizar o novo endereço do suspeito e o capturaram em uma empresa na cidade de Ivoti (RS), dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. Idoso foi preso e colocado à disposição da Justiça.



Sobre o assunto Pornografia infantil: homem que se mudou do CE para o MA é preso

Ceará vai receber R$ 25,9 milhões para reduzir fila de cirurgias eletivas

Açude Germinal sangra no CE; outros 17 reservatórios estão em volume morto

Tags