Pix fora do ar: aplicativos PicPay, NuBank e Bradesco passam por instabilidade

O Pix parou de funcionar na noite de sexta-feira, 3 de fevereiro. O POVO apurou que pelo menos os aplicativos de PicPay, NuBank e Bradesco estão com o serviço fora do ar.

Além disso, o aplicativo do PicPay vem sendo alvo de reclamações por parte de usuários das redes sociais por descontar o dinheiro, mas não transferir a quantia.

Já no NuBank, a mensagem aparece como fora do ar e sugere transferência por TED, conforme teste realizado pelo O POVO.

Nas redes sociais, internautas reclamam nas redes sociais de diversos problemas envolvendo o uso da transferência.

“NuBank dando falha no Pix, eu vou procurar no Twitter para ver se alguem tá passando por esse perrengue”, disse um usuário da empresa.

“Pix fora do ar? já tentei de vários bancos o dinheiro some, não gera comprovante e não chega no destino”, reclama outra internauta.

