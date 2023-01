Suspeitos de tentarem fraudar concurso da PM dizem que pagariam R$ 20 mil

Dois dos homens presos por suspeita de tentarem fraudar o concurso da Polícia Militar, nesse domingo, 22, disseram que pagariam R$ 20 mil caso fossem aprovados. Antônio Lucas Pessoa da Silva e Felipe de Oliveira Peixoto foram presos em Iguatu (Região Centro-Sul do Estado) ao lado de Jadson Jesser Xavier da Silva, que disse não ter pagado qualquer quantia para participar do esquema.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF) do trio, a fraude foi descoberta após uma fiscal do concurso informar a policiais militares que atuavam na fiscalização do concurso que um celular havia sido encontrado em um banheiro. O aparelho estava desbloqueado e, por isso, os PMs puderam ver no celular a foto do crachá de uma escola de Pernambuco.

Uma pesquisa foi feita para saber quantos candidatos tinham vindo de Pernambuco. Apesar de vários candidatos vindos daquele estado, apenas um foi fazer a prova naquele colégio em que a prova estava sendo aplicada.

Assim, os PMs chegaram até Jadson Jesser. Em uma revista foi averiguado que o candidato estava sujo de cola por baixo da camisa. Naquele momento, o suspeito afirmou ter visto o celular no banheiro, mas que o aparelho não era dele. Também contou que foi de van para Iguatu e que foi ameaçado por uma pessoa, que ele não disse o nome, para deixar o celular no banheiro. Ele, porém, admitiu que estava utilizando ponto eletrônico.

Os PMs também fizeram uma revista no veículo em que o candidato foi fazer a prova, onde encontraram uma camisa com mais cola, aparelho celular, um equipamento parecido com um roteador Wi-fi de pequeno porte e baterias para transmissor, dentre outros equipamentos. No veículo, ainda foram encontradas chaves de dois quartos de um hotel.

Os PMs foram até esse hotel, onde fizeram uma campana à espera dos hóspedes daqueles quartos. Por volta das 17h50min, chegaram ao quarto Felipe e Antônio Lucas. Aos PMs, eles confessaram que estavam utilizando ponto eletrônico e, por isso, foram conduzidos à delegacia.



Em depoimento à Polícia Civil, Jadson Jesser disse que uma pessoa entrou em contato com ele oferecendo-lhe as respostas da prova. Ele disse não ter aceitado, mas que foi ameaçado para fazer a prova. Ele ainda disse não ter recebido as respostas, mas que recebeu instruções antes de entrar na sala.

Já Antônio Lucas disse à Polícia Civil que desistiu de fazer a prova já quando estava dentro do colégio. Entretanto, conforme o APF, ele não soube explicar porque retornou ao hotel somente às 17h40min se não realizou aprova. Ele disse apenas que “ficou com medo” e, por isso, não fez a prova.

Ainda conforme o seu depoimento, Antônio Lucas disse que a pessoa que entrou em contato com ele assim o fez há 15 dias. Esta pessoa disse que ele pagaria a quantia de R$ 20 mil apenas quando conseguisse a aprovação.

O depoimento de Felipe é semelhante. Além de dizer que também pagaria R$ 20 mil caso fosse aprovado, Felipe disse que a ele foi dada uma máscara N95, onde, dentro, haveria um microfone com o qual ele poderia se comunicar. Felipe disse ter chegado a realizar a prova.

Os autuados tiveram a liberdade provisória concedida em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 23, mediante pagamento de fiança de R$ 20 mil. Além do trio preso em Iguatu, João Vitor Silva Ferreira foi autuado em Fortaleza, também sob suspeita de tentativa de fraude.

