Quatro homicídios são registrados em Maracanaú durante o fim de semana

O último fim de semana foi violento em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Pelo menos, quatro homicídios foram registrados no Município no sábado, 21, e no domingo, 22. Além disso, dois corpos foram deixados na CE-060, já em Pacatuba, mas nas proximidades do limite deste município com Maracanaú.

No sábado, 21, foram registrados dois assassinatos em Maracanaú. O primeiro caso ocorreu durante a manhã no bairro Alto da Mangueira. Nas proximidades da Escola Albaniza Rocha Sarasate, um homem de 42 anos, não identificado, foi morto a tiros.

Também no sábado, 21, no bairro Pajuçara, mas à noite, um homem de 37 anos foi executado na rua Geraldo Avelino Ferreira. A vítima foi identificada como Raimundo Wyllemy Souza Lima. Conforme a SSPDS, os executores foram dois homens que trafegavam em uma motocicleta.

Já no domingo, 22, novamente, no bairro Pajuçara, um jovem de 22 anos também foi executado, durante a tarde. Ele, que era monitorado por uma tornozeleira eletrônica, foi morto em uma calçada da rua Osvaldo Risato.

Pouco tempo depois, um homem de 32 anos foi morto a tiros no bairro Colônia. A execução ocorreu enquanto a vítima trabalhava na obra de uma casa, conforme a SSPDS. Ambas as vítimas não tiveram as identificações divulgadas.

Foi também no domingo, mas já à noite, que dois corpos foram encontrados na CE-060, nas proximidades da rotatória que leva ao bairro Jereissati III, em Pacatuba. As vítimas foram um homem de 26 anos e uma mulher de idade não revelada. Os nomes deles também não foram divulgados.



Vídeo registrado por uma pessoa que passava pelo local mostra dois carros parados e a mulher já morta em plena CE. As imagens também flagraram uma discussão em que é possível ouvir um homem dizendo “sai” e outro diz, em tom de lamúria, “ele morreu” e “ajeita o cara, por favor”. Outro vídeo filmado por um transeunte já mostra os dois corpos estirados na rodovia, sem os carros.

Até a publicação desta matéria nenhum suspeito dos crimes foi preso. A SSPDS informa que os casos ocorridos em Maracanaú são investigados pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Já o duplo homicídio na CE-060 é apurado pela Delegacia Metropolitana de Pacatuba.

Até este fim de semana, sete homicídios haviam sido registrados no ano em Maracanaú, conforme dados da SSPDS. Em todo o ano passado, 131 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) foram registrados em Maracanaú, um aumento de 12,93% em relação aos 116 assassinatos registrados em 2021.

Já Pacatuba viu o número de assassinatos subir para quatro com este duplo homicídio. Em 2022, 33 homicídios foram registrados naquele município, redução de 36,53% em relação a 2021.



