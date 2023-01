Foragido da justiça é capturado em Groaíras

Um homem, de 26 anos, condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi capturado pela Polícia Civíl do Estado do Ceará (PC-CE), no último sábado, 21 de janeiro, no município de Groaíras, na microrregião de Sobral. Ele estava foragido da Justiça desde julho do ano passado.



Segundo a PC-CE, o homem apelidado de “Ciclone” é apontado como uma chefia em uma organização criminosa e tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e crime contra a fé pública.

Após a captura, o homem foi levado à Delegacia Regional de Sobral e autuado por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, ele foi encaminhado a uma unidade do sistema penitenciário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Sobral: (88) 3677-4711



Sobre o assunto Mais um suspeito é preso por homicídio qualificado em Groaíras

Suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Sobral

Casal é preso suspeito de homicídio ocorrido em setembro em Groaíras

Padre cochila enquanto dirigia em rodovia de Groaíras e acidente é filmado

Homem de 78 anos cai em cacimbão de 25 metros de profundidade em Groaíras

Tags