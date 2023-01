Shopping de Caucaia recebe campanha de doação de sangue e medula

Doações de sangue e cadastros para doação de medula podem ser realizados nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, no piso térreo do shopping Iandê

Em sua 9ª edição, a Campanha Eduardo Pessoa para Doação de Sangue, Plaquetas e Medula recebe doadores no Shopping Iandê, em Caucaia. Os interessados podem comparecer ao espaço da campanha, ao lado da loja Pague Menos, no andar térreo do shopping, a partir desta quinta-feira, 12. A campanha prossegue nos dias 13 e 14 de janeiro, das 10 às 19 horas.



O nome da campanha de doação de sangue e medula faz alusão ao empresário e ex-vereador de Caucaia pelo PSDB, Eduardo Pessoa, que faleceu aos 44 anos, vítima de leucemia em setembro de 2017.

A campanha de doação de sangue e medula teve início enquanto o político estava em tratamento para a doença e foi continuada por meio da lei 2.890, proposta pela então vereadora Emília Pessoa.

Emília aponta que, durante as nove edições da campanha de doação de sangue e medula, que ocorreram em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), foram recebidos mais de mil doadores, com cerca de cinco mil pessoas beneficiadas.

Para realizar a doação de sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos (kg), estar bem alimentado e saudável e portar um documento com foto. O doador deve permanecer em repouso por 15 minutos após a doação e evitar atividades físicas e ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas sequentes.

O cadastro para doadores voluntários de medula óssea pode ser feito por pessoas que têm entre 18 e 35 anos de idade e não possuem nenhuma das doenças impeditivas relacionadas no site do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Durante o cadastro, é coletada uma amostra de 10 ml de sangue do doador.

