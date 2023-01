Ceará é o 3º estado com mais registro de nascimentos no Nordeste em 2022

Dado é do portal de Transparência do Registro Civil. Na região, Estado fica atrás apenas de Bahia e Pernambuco

Em 2022, 113.540 pessoas nasceram no Ceará, conforme registro do portal de Transparência do Registro Civil. O total coloca o Estado em terceiro lugar no ranking do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia (com 168.786 nascimentos) e Pernambuco (onde 114.918 bebês nasceram).

Os números vão ao encontro da população de cada uma das unidades federativas. Conforme a prévia do Censo 2022, os estados nordestinos mais populosos são, respectivamente: Bahia, Pernambuco e Ceará.

Na série histórica desde 2015, registrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), o ranking dos três estados nordestinos com mais nascimentos se mantém.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No recorte interno estadual, os municípios cearenses com maior número de nascimentos em 2022 são Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral e Caucaia.

Já aqueles com menos nascidos no último ano foram: Potengi (1 nascimento), Monsenhor Tabosa (8), São Luís do Curu (11), Itatira (15) e São João do Jaguaribe (33).

Os dados vêm do total de Certidões de Nascimento registradas nos cartórios. Conforme a Arpen, todas as informações resgatadas no portal são enviadas diretamente da Central de Informações do Registro Civil (CRC).

No Brasil

No ano passado, os Cartórios de Registro Civil brasileiros registraram o menor número de nascimentos em uma década. A série histórica do Registro Civil teve início em 2002. Em 2022, o País ganhou 2.354.305 novos habitantes.



Sobre o assunto Ceará é o 3º estado com mais registro de óbitos no Nordeste em 2022

IBGE: Disque-Censo está disponível para todos os municípios do Ceará

Concessão do Parque Nacional de Jericoacoara: pedido de suspensão é enviado ao Governo Federal

Escolas estaduais podem incluir "Cidadania e Controle Social das Contas Públicas" em seu currículo

Tags