Ceará é o 3º estado com mais registro de óbitos no Nordeste em 2022

Dado é do portal de Transparência do Registro Civil. Na região, estado fica atrás apenas de Bahia e Pernambuco

Em 2022, 59.951 pessoas morreram no Ceará, conforme registro do portal de Transparência do Registro Civil. O total coloca o Estado em terceiro lugar no ranking do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia (onde 94.831 pessoas morreram) e Pernambuco (com 67.087 mortos).

Os números condizem com a população de cada uma das unidades federativas. Conforme a prévia do Censo 2022, os estados nordestinos mais populosos são, respectivamente: Bahia, Pernambuco e Ceará.

Na série histórica desde 2015, registrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), o ranking dos três estados nordestinos com mais óbitos se mantém.

Neste início de 2023, a ordem também se mantém. Bahia tem 2.029 óbitos registrados; Pernambuco, 1.448 mortos; e Ceará, 1.330 mortos.

No recorte interno estadual, os municípios cearenses com maior número de óbitos são Fortaleza, Juazeiro do Norte, Caucaia, Sobral e Maracanaú.

Os dados referentes aos óbitos vêm do total de Certidões de Óbito registradas nos cartórios. Conforme a Arpen, todas as informações resgatadas no portal são enviadas diretamente da Central de Informações do Registro Civil (CRC).

No Brasil

Ainda vivendo os reflexos da pandemia no País, os Cartórios de Registro Civil brasileiros registraram um total de 1.361.822 óbitos em todo o território nacional em 2002.

Também relacionado aos registros de óbitos, os testamentos realizados em Cartórios de Notas "nunca atingiram patamares tão altos no Brasil", superando a marca dos 33.5 mil atos. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), trata-se de "clara demonstração da preocupação das pessoas com a segurança e cumprimento de seus desejos pessoais e patrimoniais em caso de falecimento".

Mais de 213 mil inventários foram abertos em Tabelionatos de Notas, procedimento realizado logo após a morte de uma pessoa para se apurar os bens, dívidas e direitos do falecido para se chegar a herança, em 2022.



