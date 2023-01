Ceará é o 3º estado com mais registro de casamentos no Nordeste em 2022

Dado é do portal de Transparência do Registro Civil. Na região, estado fica atrás apenas de Bahia e Pernambuco

Em 2022, 31.640 casamentos foram celebrados no Ceará, conforme registro do portal de Transparência do Registro Civil. O total coloca o Estado em terceiro lugar no ranking do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia (com 53.860 casamentos) e de Pernambuco (onde 38.347 casais formalizaram a união).

No recorte interno estadual, os municípios cearenses com maior número de casamentos celebrados em 2022 são Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Já aqueles com menos uniões formalizadas no último ano foram: Potengi (2), Itatira (4) e Cariré (5). Cariús, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Guaiúba, Jaguaribara e Potiretama tiveram sete casamentos cada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados vêm do total de Certidões de Casamento registradas nos cartórios. Conforme a Arpen, todas as informações resgatadas no portal são enviadas diretamente da Central de Informações do Registro Civil (CRC).

Brasil

Segundo a Associação dos Notários e Registradores (Anoreg/BR), o ano de 2022 marcou a continuidade da recuperação nos números de uniões estáveis e de casamentos homoafetivos, que aumentaram no ano passado.

Foram mais de 132 mil uniões estáveis e quase 12 mil casamentos homoafetivos celebrados no País no último ano.



Sobre o assunto Ceará é o 3º estado com mais registro de nascimentos no Nordeste em 2022

Ceará é o 3º estado com mais registro de óbitos no Nordeste em 2022

IBGE: Disque-Censo está disponível para todos os municípios do Ceará

Tags