Testemunhas de Jeová: evento marca volta das assembleias presenciais em todo o Brasil

Um dos quatro eventos que marcam o retorno das assembleias presenciais das Testemunhas de Jeová ocorreu neste domingo, 8, no Salão de Assembleias, localizado em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os eventos tiveram início no último sábado, 7, e terão mais dois encontros ainda este mês, nos dias 28 e 29, todos com entrada gratuita para membros e visitantes. O retorno foi definido pela sede mundial das Testemunhas de Jeová, em Warwick, Estados Unidos.

As assembleias estão sendo realizadas a nível global e celebram a volta das reuniões, suspensas há mais de dois anos por conta da pandemia de Covid-19. Os encontros serão realizados em português, Língua Brasileira de Sinais (Libras), criolo haitiano, guarani, espanhol e japonês.

O tema da celebração é "Amigos da Paz", baseado no texto bíblico que está no livro de Lucas, no capítulo 10 e versículos 6. Ele é definido de forma global e o evento ocorre em diversas línguas ao redor do mundo.

FORTALEZA, CEARÁ, 08-01-2023: Retorno das Assembleias presenciais dos Testemunhas de Jeová, após a pandemia da Covid-19. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Otto Costa, porta-voz local das Testemunhas de Jeová, explica que as “as assembleias são eventos feitos ao longo de uma série, uma espécie de circuito que vai até abril. Esses eventos são muito importantes porque agora estamos conseguindo fazer novamente de forma presencial com os membros”, conclui.



A capacidade do Salão das Assembleias é para comportar 3 mil pessoas. Ainda de acordo com Otto, eles esperam receber, aproximadamente, 2 mil pessoas por dia de evento.

A programação teve início às 9h30min com previsão de término para às 16 horas com intervalo para almoço. Os membros são incentivados a levar lanches leves para as reuniões.

Em família

Maria Luiza Matos do Nascimento, 73, foi ao evento com as duas irmãs e a filha. Membra da congregação há mais de 15 anos, ela conta que a primeira da família a entrar para a religião foi a filha Maria Adélia Matos Alves, 39. Raimunda Marques da Silva Cardoso, 65, e Maria de Jesus Marques Barbosa, 74, também fazem parte da congregação e iniciaram na religião por influência da irmã Maria Luiza.

FORTALEZA, CEARÁ, 08-01-2023: Retorno das Assembleias presenciais dos Testemunhas de Jeová, após a pandemia da Covid-19. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

As quatro chegaram cedo à assembleia e aguardaram até o início que estava marcado para às 9h30min. Dona Maria Luiza comenta sobre a felicidade de participar do evento: “eu acho um momento maravilhoso para nossas vidas, pois é disso (a paz) que o mundo precisa”.

Maria Adélia diz que o evento é muito importante para as Testemunhas de Jeová: “é a reinauguração desse ambiente que a gente está hoje. Nós tínhamos o apreço de saber que depois da pandemia a gente ia nos reunir aqui pra comemorar a vitória desse período tão difícil”, conclui.

Inclusão

Além das reuniões convencionais em português, as assembleias possuem dias específicos para que todo o conteúdo seja passado para a comunidade surda. Os eventos de retorno das assembleias também ocorrerão em formato 100% inclusivo com toda programação realizada por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O evento para as pessoas portadoras de deficiência auditiva será realizado em abril deste ano e espera receber, segundo Otto Costa, cerca de 300 pessoas.

FORTALEZA, CEARÁ, 08-01-2023: Retorno das Assembleias presenciais dos Testemunhas de Jeová, após a pandemia da Covid-19. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Joyce Arruda Maia, 25, faz parte da equipe que trabalha com a comunidade surda das assembleias. Existem congregações espalhadas no Ceará que atendem aos membros surdos e realizam as reuniões de forma totalmente em Libras. As congregações estão localizadas em Messejana, Meireles, Vila Manoel Sátiro, Caucaia, Cascavel e Maracanaú. Além de outras no interior do Estado.