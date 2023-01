Domingo de Réveillon: bombeiros realizaram 15 resgates de afogamentos

Durante o primeiro dia de 2023, 15 pessoas foram resgatadas de afogamentos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Entre os resgatados, ningém precisou de atendimento médico.

"A Praia do Futuro corresponde hoje a mais de 80% dos resgates por afogamentos que ocorrem no do Ceará", informou Fernando Chailon, major do batalhão de buscas e salvamentos dos Bombeiros, em entrevista na manhã desta segunda, 2, à jornalista Maísa Vasconcelos, na rádio O POVO CBN.

Ele explica que a Praia do Futuro "é muito buscada pelos turistas" e tem "muitos problemas de correntes de retorno e muitas ondas". "Nesse feriadão, tivemos reforços na Praia do Futuro, Aracati, Caucaia e Jericoacoara. Aumento de efetivo, motos aquáticas, quadriciclos e viaturas 4X4", aponta o major.

Chailon acrescenta que os bombeiros realizaram mais de mil prevenções, com trabalho de orientação e colocação de placas e sinalizações.

"A primeira recomendação para os banhistas é procurar um local que esteja sendo supervisionado por um profissional salva-vidas", enfatiza. "Depois, respeitar as sinalizações de perigo, porque quando não tem um guarda-vida, tem a sinalização."

Outro fator importante destacado pelo major é evitar o consumo de bebidas alcoólicas. "Infelizmente, tivemos vários casos com pessoas alcoolizadas. Quando se está assim, a pessoa perde os reflexos e a resistência física", explica.

O POVO solicitou aos Bombeiros informações mais detalhadas dos salvamentos realizados durante o Réveillon. Segundo a corporação, o balanço geral ainda está sendo concluído.



