Com poucas chances de chuva na virada, Ceará fecha o ano com melhor percentual desde 2009

Região do Cariri lidera com os maiores acumulados de chuva registrados durante o ano

O último dia de 2022 e o primeiro de 2023 deve ser marcado por poucas chuvas no Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o final de semana será de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, em todas as macrorregiões. Chuvas devem ocorrer isoladamente em todas as macrorregiões, porém com cenário mais favorável para o norte do Estado.

Neste sábado, 31, há alta possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, no entanto, há baixa possibilidade de chuva isolada. Céu nublado ou com poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Já no primeiro dia de 2023, domingo, o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Segundo a Funceme, há alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

A segunda-feira, 2, por sua vez, deve ter céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, além de baixa possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

Balanço das chuvas durante o ano

Apesar de ainda estar em fase de dados parciais, 2022 já se mostra de grande positividade no índice de chuvas. Segundo dados apurados com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará já registrou precipitação pluvial de 1014.1 milímetros (mm) até este sábado, 31. O índice é o melhor desde 2009, há 13 anos, quando foi registrado o valor de 1218.4 mm.

Em relação a média anual estipulada pela Funceme, de 800.6mm, 2022 apresenta positividade de 26.7%. O ano de 2009, por sua vez, dispara na frente com média de chuvas superior a 52%. O período com menor índice de chuvas, por sua vez, foi durante 2012, com apenas 363 registrados, cerca de 54.6% a menos do esperado.

Confira com detalhes o índice total de chuvas até este ano:

2009 - 1218.4 mm

2010 - 537.6 mm

2011 - 997.6 mm

2012 - 363.8 mm

2013 - 548.7 mm

2014 - 546.1 mm

2015 - 523.4 mm

2016 - 550 mm

2017 - 550 mm

2018 - 798 mm

2019 - 841.2 mm

2020 - 958.6 mm

2021 - 690.3 mm

2022 - 1014.1 mm (parcial)

Em relação aos meses de 2022, março registrou a maior média de chuvas, com 264.6 mm. Já setembro foi o mês com pior registro durante o ano, com 0.9 mm computados.

O último mês de novembro, no entanto, superou a média histórica. Com apenas 5.8 mm esperados para o período, o índice surpreendeu com mais de 69 mm registrados. Dessa forma, a média deu um saldo positivo de 1099.2%.

Confira a média de chuvas durante os meses de 2022:

Janeiro - 163.7 mm

Fevereiro - 64.5 mm

Março - 264.6 mm

Abril - 181.6 mm

Maio - 108.8 mm

Junho - 76.1mm

Julho - 26.8 mm

Agosto - 16.7 mm

Setembro - 0.9 mm

Outubro - 7.3 mm

Novembro - 69.1 mm

Dezembro - 34 mm (parcial)

Precipitações nos municípios

Durante este ano, a região do Cariri registrou os maiores acumulados de chuva no Estado. O município de Mauriti registrou o acúmulo de 771.9 mm e lidera o ranking. Já a cidade de Penaforte registrou registrou 850 mm. Apesar de vir em segundo lugar, o município teve um saldo positivo em relação ao esperado para o período, de 614 mm. Ou seja, cerca de 38.4% a mais.

O terceiro lugar é ocupado pelo município de Jati, com 948.9 mm computados. Também com um saldo positivo em relação a média histórica, de 724 mm, a cidade registrou um acumulado superior a 31%.

