Dados finais do Censo 2022 devem ser divulgados em março, afirma IBGE

Recenseadores estão em campo desde 1º de agosto. No Ceará, 90% dos setores censitários estão concluídos, sendo o oitavo estado com a coleta mais avançada

A prévia do Censo 2022 indica que o Ceará ganhou quase 500 mil habitantes em 12 anos. Os dados finais, entretanto, devem ser divulgados somente em março de 2023. Em todo o Brasil, recenseadores estão em campo desde 1º agosto. No Ceará, 90% dos setores censitários estão concluídos, sendo o oitavo estado com a coleta mais avançada no Brasil.

“O Censo é uma operação complexa e enfrenta vários desafios. O maior desafio que tivemos foi a falta de recenseadores, muitos foram treinados e em pouco tempo desistiram”, afirma Francisco Lopes, superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Ceará. “A gente também observou uma grande quantidade de pessoas reticentes em responder aos questionários; em torno de 2,5% dos domicílios tiveram recusa e estamos tendo que sensibilizar as pessoas sobre a importância de atender o IBGE.”

No Estado, o trabalho dos recenseadores está concluído em 90% dos setores censitários, que são áreas de trabalho com, em média, 300 domicílios. “Temos 19.810 setores no Ceará, são menos de 2 mil que estão em aberto e a gente espera concluir até 31 de janeiro”, continua Lopes.

“No Interior, a maioria dos municípios terminaram a coleta. No caso de Fortaleza e região metropolitana, ainda está em andamento. Tivemos muita recusa das pessoas em responder e também um número elevado de moradores ausentes”, explica o superintendente. Segundo o protocolo são realizadas no mínimo quatro tentativas de entrevista.

Outra questão são os setores com maior dificuldade de coleta, como áreas rurais, áreas de difícil acesso e áreas de maior risco. “Esses setores foram deixados por último. Nas áreas de risco, estamos mantendo contato com lideranças comunitárias e agentes de saúde no sentido de facilitar o acesso do recenseador”, expõe Lopes.

“A gente espera que até 31 de janeiro o Censo esteja concluído. A divulgação dos dados finais está prevista para março, em nível nacional”, finaliza. Segundo a prévia divulgada pelo IBGE, o Brasil chegou a 207,8 milhões de habitantes.

Disque-Censo 137

Os domicílios que ainda foram recenseados devem ligar para o Disque-Censo 137, orienta o IBGE. O serviço é disponibilizado de forma gradativa conforme os municípios chegam à etapa final das coletas de campo.

Ao receber a ligação, os atendentes solicitam o endereço para verificação. A partir da conferência no banco de dados, o atendente informa ao morador se o endereço consta como visitado ou não. Se o domicílio tiver sido visitado, a informação é passada ao morador e o atendimento é encerrado. Caso o endereço não tenha sido visitado, é agendada a visita presencial.

As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer aparelho telefônico todos os dias da semana das 8h às 21h30min. Clique aqui para consultar se o serviço já está disponível em seu município.



