Ceará registra chuvas em mais de 80 municípios nesta sexta, 23

A madrugada de sexta-feira, 23, antevéspera do natal, foi chuvosa em 81 dos 184 municípios cearenses. Segundo dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), houve precipitações em todas as macrorregiões do Estado.

Os maiores acumulados foram registrados na Ibiapaba (79 mm), no Litoral Norte (78 mm) e no Sertão Central e Inhamuns (50 mm). Os dados são preliminares e ainda podem sofrer alterações até o fim do dia.

O município de Hidrolândia, na Ibiapaba, foi onde mais choveu nas últimas 24 horas, segundo o painel das chuvas da Funceme, com 80 mm. O segundo maior índice pluviométrico foi registrado em Flores, na mesma região. Em seguida aparecem Camocim (78 mm), Cruz (68 mm) e Prata (68 mm), todos no Litoral Norte.

Em Camocim, a chuva causou alagamentos e deixou ruas do centro da cidade praticamente submersas, assustando os moradores. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma forte correnteza escoando em direção a residências e estabelecimentos comerciais.

De acordo com o meteorologista da Funceme, Agustinho Brito, as chuvas foram influenciadas pela atuação de um fenômeno climático conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN). “Esse sistema colaborou para o bom volume de chuvas. [...]Temos bastante nebulosidade associada à chuva, principalmente no centro-norte do Nordeste [incluindo o Ceará].”

A previsão do tempo para os próximos dias indica tendência de novas precipitações. Segundo o meteorologista, são esperadas chuvas em todas as macrorregiões do Estado, especialmente na parte oeste, pegando o Litoral Norte, parte do Sertão Central e Inhamuns e a Ibiapaba.

No sábado, 24, véspera do Natal, as condições seguem favoráveis para mais chuvas. Os maiores volumes devem ser registrados na região Sul, principalmente no Cariri. No domingo, 25, a previsão indica que as precipitações começam a perder força.

