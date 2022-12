Suspeito de estuprar comerciante de 62 anos em Caucaia tem mandado de prisão expedido

A investigação do caso ocorre por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia

O mandado de prisão temporária para a prisão do suspeito de estuprar uma comerciante de 62 anos em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, foi expedido pela Justiça nessa quarta-feira, 21. O nome do homem apontado pela Polícia é Thayron Klécio Castro Sousa.

Imagens das câmeras do estabelecimento flagram o momento que o criminoso chega ao local em uma bicicleta. As duas vítimas que estavam no comércio são rendidas e em seguida o criminoso teria cometido o estupro.

A Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia investigava o caso.

Com informações do repórter Lucas Barbosa